Juve-Napoli dopo la Coppa d'Africa? Spunta la prima ipotesi per la nuova data

Se, come pare, la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus si giocherà il 5 gennaio, la sfida in programma il 6 tra Juventus e Napoli potrebbe essere posticipata. A quando? Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Ci sarebbe una finestra sempre a gennaio ma difficilmente, si legge, il Napoli accetterà di giocare nelle date libere dalla Coppa Italia. Più facile che il match possa slittare a metà febbraio dopo la fine della Coppa d'Africa, con la finale in programma il 6.