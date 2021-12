Juve, può essere Milik la punta per Allegri: a Marsiglia non s'è mai ambientato

Il problema del gol che la Juve ha evidenziato in questo girone d'andata ha indotto Massimiliano Allegri a caldeggiare l'arrivo a gennaio di un numero nove classico, che possa fungere da riferimento per tutto il reparto. Il club - scrive oggi Tuttosport - non vuole impegnarsi in questa finestra con un investimento importante e a lungo termine, che verrà riservato invece all'estate, con il nome di Dusan Vlahovic sempre in cima alle preferenze dei dirigenti.

Se le piste Cavani, Martial e Aubameyang sembrano essersi raffreddate nelle ultime settimane, l'impellenza di puntellare il reparto resta. Oltre a Icardi, sul quale aleggia più di un interrogativo dopo le recenti vicende personali, è rispuntata la candidatura di Milik, che a Marsiglia non si è mai ambientato del tutto. Ai bianconeri piace molto anche Gianluca Scamacca, che però difficilmente dirà addio al Sassuolo a gennaio.