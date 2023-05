Juve, senza la Champions può partire anche Vlahovic: l'erede è italiano

Dusan Vlahovic può essere sacrificato dalla Juventus in nome del bilancio senza qualificazione alla prossima Champions League

Dusan Vlahovic può essere sacrificato dalla Juventus in nome del bilancio senza qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: in caso di mancata partecipazione alla più importante coppa europee il bomber serbo può andare via con un'offerta da 60-70 milioni di euro, con Bayern Monaco, Manchester United e Newcastle come spettatori interessati.

In caso di addio, a prescindere dalla conferma di Milik, il nome buono per sostituire il bomber serbo è quello di Gianluca Scamacca del West Ham.