Juventus, Allegri lascia tutto in sospeso: tiene banco la questione rinnovo

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che oggi è alla prova Napoli

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che oggi è alla prova Napoli. In scadenza a giugno 2025, si moltiplicano le voci su un possibile addio già alla fine di questa stagione.

"Il tecnico butta quindi la palla nel campo del club e lascia tutto in sospeso. Il suo contratto scadrà nel 2025 ma la questione dovrà essere necessariamente risolta nei prossimi mesi, in un senso o in un altro, perché non è pensabile che la Juve si affacci alla prossima con un allenatore a termine. Sarà la dirigenza, quindi, a sciogliere il nodo: rinnovo o addio? Gli sviluppi sono attesi a partire dalla primavera quando sarà più chiaro il destino sportivo della Signora. Non appena si avrà la certezza aritmetica del ritorno in Champions, si potrà pensare alla programmazione e a risolvere anche definire anche il tema panchina."

Insomma, pallino ai dirigenti che dovranno decidere per un'eventuale permanenza. È chiaro che lo Scudetto sia un obiettivo oramai irraggiungibile, ma appena arriverà la qualificazione in Champions tutto potrà sembrare più chiaro. L'agente di Allegri, Giovanni Branchini, ieri ha detto che probabilmente resterà, ma non ci sono ancora certezze da questo punto di vista.