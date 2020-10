Juventus, multa per i sette calciatori che hanno violato l'isolamento fiduciario

Anche il secondo tampone - dopo i due casi di positività all’interno del gruppo squadra - ha dato esito negativo e così l’ASL ha concesso il nullaosta: i giocatori della Juventus hanno potuto abbandonare, nel tardo pomeriggio di ieri, l’isolamento fiduciario al JHotel. Discorso ben diverso per i sette bianconeri che lunedì mattina lo hanno violato, lasciando la “bolla” per continuare la quarantena a casa o per rispondere alla chiamata della nazionale (Buffon, Demiral, Cristiano Ronaldo, Dybala, Danilo, Bentancur e Cuadrado). La violazione dovrebbe comportare una multa di 400 euro, ma molti hanno preso questa decisione in accordo con le proprie Federazioni, rivela oggi Tuttosport.