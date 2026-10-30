Spalletti studia la formazione per Juventus-Napoli: si va verso il cambio modulo

Luciano Spalletti prepara alcune novità per la sfida contro il Napoli: difesa a tre, McKennie largo e Woltemade candidato a partire dal primo minuto.

La Juventus prova a ricompattarsi in vista della delicata sfida di domenica sera contro il Napoli. Luciano Spalletti dovrebbe ripartire dalla difesa a tre, con un centrocampo a cinque nel quale Weston McKennie sarà pronto ad allargarsi e agire anche da ala offensiva. In attacco cresce inoltre la candidatura di Nick Woltemade per una maglia dal primo minuto. Il tecnico continuerà ad affidarsi ad alcuni dei suoi fedelissimi, tra cui lo stesso McKennie, Douglas Luiz e Kolo Muani, ma cerca risposte anche da quei calciatori che finora hanno inciso meno.

Tuttosport: contro il Napoli serviranno anche cambi impattanti

Secondo quanto scrive Tuttosport, attenzione anche ad Alajbegovic e Zhegrova, che potrebbero diventare risorse importanti a gara in corso: "Con il Napoli sarà una partita lunga, al cui interno ci saranno tanti match differenti. Avere cambi impattanti sarà allora determinante, come ritrovare qualche giocatore in buona forma rispetto al nulla visto a Genova". La Juventus vuole soprattutto evitare di farsi travolgere dall'ansia: l'obiettivo sarà non cadere nella trappola di partire all'assalto, innervosirsi in caso di mancato gol o di svantaggio e ritrovarsi poi costretta a inseguire la partita sotto pressione.