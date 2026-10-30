Allegri-Spalletti, incrocio decisivo: Max può spalancare le porte della Juve a Conte

Juventus-Napoli può diventare uno snodo fondamentale per entrambe. Spalletti sente il peso sul proprio futuro, mentre Allegri cerca continuità.

Dieci giorni fa la situazione sembrava completamente diversa, oggi invece è Luciano Spalletti a presentarsi a Juventus-Napoli con una pressione crescente sul proprio futuro. Come sottolinea Il Mattino, la sfida dello Stadium potrebbe risultare già decisiva nonostante si giochi soltanto a inizio novembre. Dall'altra parte c'è un Massimiliano Allegri rinfrancato dal 4-1 di Monza, risultato che però non ha ancora chiarito quale sia il vero volto del Napoli. Per Max sarà inoltre un nuovo incrocio con Spalletti dopo quello del 2023, poco prima del terzo scudetto azzurro. Il bilancio non sorride al tecnico del Napoli, sconfitto sei volte in carriera dal collega: soltanto Simone Inzaghi e Antonio Conte sono riusciti a batterlo più spesso.

Il Mattino: battendo Spalletti, Allegri potrebbe aprire la strada della Juve a Conte

La partita potrebbe avere conseguenze anche sul futuro della panchina bianconera. Secondo Il Mattino, infatti, Allegri potrebbe fare "il doppio scherzetto di Halloween": un successo del Napoli metterebbe ulteriormente in difficoltà Spalletti e potrebbe spalancare le porte a una successione che vedrebbe anche Antonio Conte tra i primi candidati. Agli azzurri servirà però una prestazione di livello: i 22 gol realizzati in stagione fanno da contraltare ai 18 subiti e perdere altro terreno nella rincorsa alla zona Champions sarebbe rischioso. Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, da oggi riparte la preparazione: prima Torino, poi il trasferimento diretto a Oporto per la Champions e infine il ritorno a Napoli per la delicata sfida contro la Lazio.