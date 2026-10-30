Spinazzola e Neres quando rientrano? Novità da Castel Volturno

Napoli, Neres e Spinazzola verso il recupero: forse in panchina con la Lazio. Favasuli si allena in differenziato, punta il Torino

Lo staff medico del Napoli spera di poter tornare a lavorare intensamente con David Neres e Leonardo Spinazzola, che corrono verso il recupero. Dopo giorni di notizie difficili sul fronte infortuni, il quadro comincia a schiarirsi: i due giocatori, fermati rispettivamente da una lesione al semimembranoso e da una lesione al bicipite femorale, sono nella fase finale del percorso riabilitativo e potrebbero rientrare in tempi più brevi del previsto. Una notizia che arriva in un momento complicato, con Lobotka fermo per circa sei settimane e un calendario che non concede tregua.

Verso la Lazio, ma senza rischi

Potremmo vederli già prima della sosta, magari in panchina contro la Lazio al Maradona? Come scrive Il Mattino, “sarebbe un’ottima iniezione di fiducia in vista di quello che poi verrà”. Per entrambi, però, non si correranno rischi: le storie cliniche dei due azzurri, segnate da ricadute e da stop ripetuti, obbligano a prendere sempre tutto con le pinze, e a gestire il rientro con la massima prudenza. Un approccio che tiene conto anche dei recenti casi di giocatori fermati subito dopo il recupero.

Favasuli ha puntato il Torino

Si allena in differenziato anche Favasuli, che ha puntato il Torino: il giovane esterno non vuole più saperne di stare fuori e il suo rientro sarà “benzina per le fasce”, reparto in cui l’emergenza si è fatta sentire più che altrove. Con i recuperi di Neres, Spinazzola e dello stesso Favasuli, Allegri potrebbe ritrovare in poche settimane diverse alternative, allargando le scelte in vista della seconda parte del tour de force e della corsa europea.