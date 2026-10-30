Monza-Napoli gara-svolta? Il Roma: "No, ordinaria amministrazione! Quel primo tempo..."
Il 4-1 contro il Monza non basta per cancellare le perplessità sul Napoli. È quanto emerge dall'editoriale de Il Roma, che mette in guardia dagli entusiasmi successivi al largo successo del Brianteo: "Già le sento le trombe suonare e far festa per i 4 gol del Napoli al Monza. Già li leggo gli opinionisti puri e duri sbeffeggiare i critici della prima ora per aver dubitato di cotanta squadra". Una vittoria che, secondo l'analisi, rischia quindi di produrre giudizi eccessivamente positivi: "Fioccheranno di nuovo i voti alti. Eccederanno ancora gli elogi. Solo qualcuno, in realtà, meritato".
Il Roma: "Primo tempo indegno di una squadra di Serie A"
Particolarmente duro il giudizio sulla prestazione offerta dagli azzurri prima dell'intervallo: "Contro i biancorossi gli azzurri giocano un primo tempo indegno di una squadra di Serie A, con errori talmente marchiani da apparire più frutto di paura che di incapacità". Nel mirino finisce soprattutto Amir Rrahmani, sostituito all'intervallo: "Spiccava su tutti una prestazione a dir poco imbarazzante di Amir Rrahmani, che infatti usciva alla fine del primo tempo". La conclusione dell'editoriale ridimensiona ulteriormente il peso del poker rifilato alla formazione brianzola: "Il resto era solo ordinaria amministrazione".
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