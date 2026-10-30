Sospiro di sollievo Lobotka, Gazzetta: "Nessuna frattura, si temeva stop più lungo"

Lobotka, doppia lesione ma nessuna frattura né problemi ai legamenti: stop di almeno un mese e mezzo, il 2026 resta a rischio

Dopo le lacrime, l’uscita in barella dal campo e le stampelle con il tutore all’uscita dallo stadio, per Stanislav Lobotka si temeva un infortunio serio e un recupero molto lungo. Gli esami hanno chiarito il quadro: c’è una doppia lesione, ma non ci sono fratture e nessun interessamento ai legamenti. Una notizia che attenua i timori della prima ora, anche se il centrocampista slovacco resterà comunque ai box per un periodo importante, in un momento in cui il Napoli deve fare a meno del suo regista nel pieno del tour de force.

Almeno un mese e mezzo di stop, il 2026 può essere a rischio

Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', Lobotka starà fuori almeno un mese e mezzo, e il resto del 2026 può essere comunque a rischio. Tutto dipenderà dal percorso di riabilitazione e da come la parte interessata risponderà alle terapie. Le previsioni più ottimistiche parlano di un rientro a metà dicembre, ma lo staff medico non vuole fissare date certe e preferisce procedere con cautela, anche alla luce delle ricadute che hanno colpito altri giocatori azzurri dopo il recupero.

De Bruyne alla regia, Allegri cerca soluzioni

L’assenza del regista costringe Allegri a ridisegnare il centrocampo, con De Bruyne destinato a diventare il riferimento della manovra davanti alla difesa e Gilmour e Anguissa pronti a dargli equilibrio. Il tecnico non potrà essere in panchina per squalifica contro la Juventus, ma la sua idea di gioco dovrà adattarsi alle emergenze, in un calendario che prevede anche il Porto in Champions League e la Lazio. Per il Napoli è una prova di carattere, in cui servirà il contributo di tutta la rosa.