Infortunio Alisson: c'è una data per il ritorno in campo

Napoli, Alisson Santos corre verso il rientro: obiettivo Sassuolo a fine novembre, un aiuto per l’attacco di Allegri

Il Napoli ha una data per il ritorno di Alisson Santos. L’attaccante brasiliano, attualmente fermo per infortunio, dovrebbe rientrare alla fine di novembre, con un recupero che procede in modo più rapido del previsto. Dopo la lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, lo stesso problema che lo aveva fermato lo scorso settembre, il giocatore sta lavorando intensamente per tornare a disposizione di Allegri. Una buona notizia per un reparto offensivo che ha avuto bisogno di soluzioni alternative nelle ultime settimane, e che sta già dando risposte positive in termini di gol.

L’obiettivo è il Sassuolo, a fine novembre

Come riferisce Il Mattino, l’esterno “corre a grandi falcate” verso il ritorno in campo. Lo staff medico napoletano si augura di rivederlo contro il Sassuolo, a fine novembre, un rientro che sarebbe una mano importantissima per la verve offensiva di una squadra che, nelle ultime partite, non si è fatta desiderare. Il Napoli arriva da un periodo di buoni risultati, con il 4-3 al Bodo/Glimt, il 3-3 con la Roma e il 4-1 a Monza, e il ritorno del brasiliano permetterebbe di allargare le opzioni davanti, in vista della seconda parte del tour de force e della corsa europea. La prudenza resta comunque d’obbligo, dopo le ricadute avute di recente da altri giocatori azzurri.