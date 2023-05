Koopmeiners, il Napoli sonda l'agente: la prima valutazione dell'Atalanta

Il Napoli ha individuato in Teun Koopmeiners un rinforzo per il centrocampo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha individuato in Teun Koopmeiners un rinforzo per il centrocampo. L'Atalanta lo valuta 30 milioni di euro, ma i partenopei sperano di abbassare un po' la cifra da versare alla Dea, visto che c'è già stato un sondaggio con l'agente del giocatore per capire la disponibilità dell'olandese al trasferimento. Il suo ingaggio attuale è di 2 milioni annui fino al 2025 e salirebbe fino a circa 2,5. Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.