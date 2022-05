Koulibaly al bivio: può essere un Insigne bis per Spalletti

Napoli e Koulibaly al bivio: possibile la permanenza e l'addio a parametro zero nell'estate del 2023 se non arriveranno offerte importanti.

Napoli e Koulibaly al bivio: possibile la permanenza e l'addio a parametro zero nell'estate del 2023 se non arriveranno offerte importanti. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E allora, il bivio: sembra proprio questo lo scenario che Kalidou e il Napoli contemplano, mentre il signor Luciano continua a ribadire l'incredibile importanza che avrebbe la conferma di Koulibaly nell'ottica della prossima stagione".

Come Insigne

"Già, perché il rischio sarebbe proprio questo: un solo campionato, una Champions, una Coppa Italia e via. Ovvero: il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023, di rinnovo non se ne parla e a gennaio acquisirebbe lo status di parametro zero com'è già accaduto a Milik, Insigne, Ospina, Ghoulam e Malcuit".