Koulibaly al Chelsea, ufficialità dietro l'angolo: le cifre dell'affare

"A Kalidou piace 'o blues", titola stamane il Corriere dello Sport. Il Chelsea darà 40 milioni al Napoli e un quadriennale a Koulibaly di dieci milioni netti a stagione: la trattativa è ormai agli sgoccioli. A comunicarlo alla squadra è stato lo stesso Spalletti: "Ragazzi, Koulibaly è quasi andato via".

L'ufficialità è dietro l'angolo, questione di ore, e ovviamente Koulibaly non metterà piede a Dimaro: non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra. Game over. Non un fulmine a ciel sereno: era una notizia attesa, anticipata dagli eventi raccontati negli ultimi giorni che in un certo qual modo avevano chiarito la situazione senza necessità di aggiungere chissà cos'altro.