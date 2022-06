Koulibaly andrà a Dimaro, ma più tardi dei compagni: il motivo

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? I tifosi attendono di saperlo, così come il diretto interessato. Intanto La Gazzetta dello Sport svela una notizia

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? I tifosi attendono di saperlo, così come il diretto interessato. Intanto La Gazzetta dello Sport svela una notizia: "Il difensore senegalese presentarsi regolarmente nel ritiro di Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 14 luglio. In realtà la squadra azzurra sarà in Val di Sole già la sera dell’8 luglio, ma visto i recenti impegni in nazionale, Kalidou potrà sfruttare qualche giorno in più di ferie".