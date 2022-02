Koulibaly rimandato: "E' il simbolo della disfatta. Da fenomeno a difensore qualunque"

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona

TuttoNapoli.net

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona. Brutta prestazione anche per una delle colonne della squadra di Spalletti, ovvero Koulibaly. Per la Gazzetta "il comandante sbanda con tutto il reparto" e poi aggiunge che è "l'immagine della serataccia della miglior difesa della Serie A". Per il Corriere dello Sport è "il simbolo di questa disfatta perché da fenomeno diventa d'improvviso uno dei tanti". Tuttosport invece lo elogia scrivendo: "Spirito da leader per tenere a galla il Napoli". Il Mattino invece lo boccia e scrive: "Impreciso, sbaglia di continuo passaggi in uscita" e poi aggiunge che "se sbanda lui, figurarsi gli altri". Tuttonapoli invece scrive: "Soffre anche per colpe non sue, ma alla fine naufraga con i compagni e si innervosisce dopo alcune incursioni offensive". Infine il giudizio di TMW: "Temerarie e infruttuose le sgroppate offensive, quantomeno segnale di personalità. Non c’è nulla che abbia funzionato, questa sera, nella difesa del Napoli. Neanche lui".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli: 5,5