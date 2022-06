Koulibaly, tre opzioni per il futuro: una sola accontenterebbe sia lui che ADL

Tre opzioni al momento per il futuro di Kalidou Koulibaly. Le riassume l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Tre opzioni al momento per il futuro di Kalidou Koulibaly. Le riassume l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Restare nel Napoli con il contratto in scadenza e «liberarsi» così a gennaio; restare accettando il rinnovo almeno quadriennale del club partenopeo a cifre più basse rispetto ai sei milioni di oggi e decidere di legarsi a vita; portare al Napoli un’offerta di almeno 40 milioni da parte di un club prestigioso (il giocatore viene monitorato da Barcellona e Chelsea) e andare via adesso. Quest’ultima sarebbe la soluzione che, senza rinnovo di contratto, accontenterebbe entrambe le parti: il Napoli sfrutterebbe l’ultima occasione per venderlo, Koulibaly asseconderebbe un desiderio legittimo di confrontarsi con una platea europea. Al momento questa offerta non c’è, circostanza che alimenta la speranza di Spalletti di averlo a disposizione per un altro anno".