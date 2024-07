Kvara si allena in vacanza per una ragione: c'entra Conte, il retroscena

Khvicha Kvaratskhelia è in vacanza, ma non se ne sta con le mani in mano o a grattarsi la panchina. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Antonio Conte lo ha preteso e blindato e lui, evidentemente consapevole di tutto quello che i compagni stanno vivendo, ha cominciato a rimettersi in carreggiata nel pieno delle vacanze post Europeo.

Non solo bici, sia chiaro: sta lavorando anche in campo e in palestra. E nel frattempo scalpita in attesa che sua moglie Nitsa dia alla luce il primo figlio. Nell'aria, sfuma il profumo francese del Psg: a prescindere dal rinnovo, sembra proprio che Kvara abbia voglia di ripagare la fiducia e la stima di Conte sin dal primo giorno e dalla prima amichevole. Che giocherà con la maglia del cuore".