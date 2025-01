Kvara via? Ecco i quattro nomi seguiti dal Napoli per sostituirlo

Il Napoli in queste ore sta negoziando con il Paris Saint Germain la cessione di Kvaratskhelia

Il Napoli in queste ore sta negoziando con il Paris Saint Germain la cessione di Kvaratskhelia, che porterebbe tanto denaro ma anche un vuoto tecnico da riempire. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, sono quattro i nomi che il club azzurro segue in caso di addio dell'attaccante georgiano.

"Il pallino passa dunque alle Psg: se porta 90 milioni l'affare si fa subito, altrimenti se ne riparla a giugno e per il Napoli e Kvaratskhelia si prospettano cinque mesi da separati in casa. Il club si guarda intorno per non trovarsi impreparato in caso di cessione immediata del georgiano: nomi caldi Chiesa, Zhegrova (kosovaro del Lille), Duran (colombiano dellAston Villa) e soprattutto Dorgu, del Lecce'.