Kvaratskhelia, c'è l'annuncio sul Monza: la notizia da Castel Volturno

Kvaratskhelia, all’U-Power, tornerà dal primo minuto in attacco. Dopo aver saltato l’Atalanta, reduce dalla forte contrattura all’aduttore sinistro rimediata con la Georgia nella finale playoff contro la Grecia per andare all’Europeo, Khvicha sta gradualmente accelerando per centrare l’obiettivo: la partita, ovviamente. Il rientro dall’inizio al fianco di Osimhen in quel tridente che ora come mai rappresenta il gancio a cui aggrapparsi nella folle corsa verso un’altra Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport.