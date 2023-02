Kvaratskhelia compie 22 anni: i compagni hanno già deciso il regalo

Al Picco, domenica scorsa, Khvicha Kvaratskhelia poteva segnare un altro gol, invece ha preferito servire l'assist a Victor Osimhen per il 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Picco, domenica scorsa, Khvicha Kvaratskhelia poteva segnare un altro gol, invece ha preferito servire l'assist a Victor Osimhen per il 3-0. Oggi, nel giorno del suo compleanno, magari il favore gli sarà ricambiato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:

"Ma i gemelli diversi del gol sono fatti così. In ottobre fu lo stesso nigeriano a mettere in mano all’amico il pallone del rigore da calciare al Maradona contro l’Ajax. Insomma fra i due c’è una profonda stima. E non escludiamo che oggi contro la Cremonese sia Osimhen a voler ricambiare il gesto di Kvara, che oggi compie 22 anni e che dunque tutta la squadra vuole festeggiare".