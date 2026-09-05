Il piano studiato da Allegri per De Bruyne: riguarda sia l'Inter che l'Arsenal
Tutto definito per Inter-Napoli, con Massimiliano Allegri pronto ad affidarsi ad Antonio Vergara per sostituire Scott McTominay, atteso nei prossimi giorni dall'intervento cardiaco. Il talento di Frattaminore, utilizzabile anche da mezzala e provato in quella posizione durante l'estate, ha vinto il ballottaggio con Kevin De Bruyne. Il belga partirà dunque nuovamente dalla panchina e potrà diventare un'arma nella ripresa, eventualmente proprio al posto di Vergara. I due, comunque, hanno già dimostrato di poter convivere nell'esordio stagionale contro il Genoa.
De Bruyne in panchina, Repubblica: "Mercoledì probabilmente titolare con l'Arsenal"
A spiegare la scelta è Repubblica: "La logica è quella delle due partite in quattro giorni: mercoledì arriva l'Arsenal al Maradona e probabilmente sarà il momento di KdB dal primo minuto". Allegri effettuerà tre cambi rispetto al Como. Oltre a Vergara, sarà completamente rinnovata la corsia sinistra: Spinazzola prenderà il posto di Olivera.
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