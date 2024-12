Kvaratskhelia convocato: sarà in campo a Genova? Cosa filtra sulle sue condizioni

Kvaratskhelia c’è, va a Genova, viaggia con la squadra e torna dunque disponibile dopo aver saltato la trasferta di Udine. Il georgiano è recuperato, come annunciato da Conte in conferenza, ma non ci sono dubbi che toccherà a David Neres la maglia da titolare come accaduto la scorsa settimana ad Udine. Il brasiliano giocherà titolare a sinistra e proverà a confermare quanto di buono ha mostrato in Friuli, risultando imprendibile ed alla fine decisivo.

Oggi sarà ancora lui il grande protagonista ma Kvara, per Conte, torna a essere una risorsa importante e - secondo il Corriere dello Sport - da poter sfruttare già contro il Genoa a partita in corso e poi sicuramente dal Venezia in poi. Solo a quel punto "con Neres duttile, capace di giocare anche a destra, e con Politano altro fedelissimo, toccherà a Conte decidere. Sulle corsie d’attacco, adesso, c’è l’imbarazzo della scelta", scrive il quotidiano sul tridente Kvara-Lukaku-Neres attesissimo dai tifosi.