Kvaratskhelia, ecco quando rientrerà dalla Georgia: col Bologna ci sarà

Oggi potrebbe rientrare anche Khvicha Kvaratskhelia, che ha goduto di un permesso per la nascita del figlio a Tbilisi. Ieri è diventato papà e tra oggi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi per preparare la sfida contro il Bologna.

C’è ottimismo anche per il recupero di Buongiorno, le condizioni della caviglia sinistra migliorano di giorno in giorno. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.