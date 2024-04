Kvaratskhelia recupera per il Monza? Indizio da Castel Volturno

Da adesso in poi vietato sbagliare, a partire da domenica a Monza dove Calzona spera di ritrovare Kvaratskhelia

Da adesso in poi vietato sbagliare, a partire da domenica a Monza dove Calzona spera di ritrovare Kvaratskhelia, rimasto ai box sabato per un problema all’inguine. Il georgiano ieri ha svolto lavoro individuale in campo e verrà monitorato giorno per giorno. Senza di lui, il Napoli ha perso la luce offensiva in uno scontro diretto che era fondamentale per provare a salvare la stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.