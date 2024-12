Kvaratskhelia verso il recupero? Filtra una sensazione da Castel Volturno

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’assente di lusso di Udine, Kvaratskhelia, continua ad allenarsi rispettando i tempi della tabella di recupero dopo la lesione di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro rimediata in campionato contro la Lazio.

Lo staff medico proverà a capire nelle prossime ore se ci sono i presupposti per il suo rientro sabato, altrimenti Kvara sarà pronto per la partita successiva, quella del 29 dicembre al Maradona contro il Venezia per l’ultima prima del nuovo anno. Di sicuro al suo posto, come a Udine, ci sarà Neres.