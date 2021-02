L'addio scritto all'Europa: Napoli a due volti. Nell'analisi del Corriere del Mezzogiorno si evidenziano gli errori che hanno condannato il Napoli all'eliminazione nonostante la vittoria per 2-1 nella gara di ritorno sul Granada: "Dopo la Coppa Italia, a febbraio il Napoli saluta anche l’Europa League. Non basta un buon secondo tempo per rimediare alla scialba prestazione di Granada e agli errori commessi nella prima frazione di gioco.

Zielinski al terzo minuto aveva indirizzato la partita verso la rimonta ma il Napoli non è riuscito a stare con continuità e pericolosità nella metà campo avversaria. Il Granada, quando recuperava palla, dava sempre la sensazione di poter mettere in difficoltà il Napoli che con il 3-4-1-2 faceva fatica a mantenere le distanze. Nella ripresa il Napoli ha inserito Ghoulam, autore di un’ottima prestazione, e tatticamente si è trasformato con la difesa a quattro. Gli azzurri così hanno avuto continuità nella proposta offensiva, sono andati a segno con Fabian Ruiz, che non faceva gol dallo scorso 29 novembre, e hanno creato altre occasioni con Elmas, Insigne e Ghoulam".