L'allarme di Repubblica: "Napoli sta per perdere l'appuntamento con Euro 2032"

Questo il desolante quadro definitivo dall'edizione odierna di Repubblica.

S’intravede solamente una dolorosa certezza, dopo l’ennesimo faccia a faccia interlocutorio (questa volta a cena) tra Gaetano Manfredi e Aurelio De Laurentiis: la città sta per perdere in maniera quasi definitiva l’appuntamento con gli Europei del 2032. Questo il desolante quadro definitivo dall'edizione odierna di Repubblica.

"Il presidente ha infatti comunicato ufficialmente al sindaco di non essere interessato al progetto di restyling del Maradona – giudicato non realizzabile del numero uno del Napoli – e di essere al lavoro per realizzare un nuovo stadio da 60 mila posti. Il Maradona. Lo stadio che porta il nome del Dio del calcio sarà ancora per poco tempo la casa del Napoli. Lo ha spiegato De Laurentiis a Manfredi durante la cena di lunedì sera, che dovrebbe aver messo finalmente il punto sull’estenuante telenovela. Il presidente non ritiene infatti fattibile il restyling a pezzi dello stadio e considera esorbitanti i costi per buttarlo completamente giù e ricostruirlo. Il sindaco ne ha preso diplomaticamente atto".