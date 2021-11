L'altra vetta: Spalletti non snobba l'Europa League e vuole scavalcare il Legia

La vetta in Serie A dall'inizio del campionato è occupata dal Napoli. Ma Luciano Spalletti vuole raggiungerla anche in Europa, nel girone d'Europa League, e per farlo dovrà vincere contro il Legia Varsavia per scavalcarlo. A scriverlo oggi in edicola è il Corriere dello Sport:

"Il vero Napoli-2 avrà l’aspetto inedito e una faccia tosta, perché in questo inverno gelido che si sta avvicinando - e che a Varsavia si percepisce - c’è da scaldarsi giocando, un giorno sì e l’altro pure, restando inchiodati alla sana ambizione che dal giovedì alla domenica concede ambizioni a ritmo frequente: c’è una squadra che in Italia se la spassa, osservando il panorama dall’alto, e che in Europa, stasera, ha la possibilità di sistemarsi in cima a una classifica che lusinga Spalletti".