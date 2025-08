L'Atalanta cerca strade alternative per Lookman, Tuttosport: "Canale aperto anche col Napoli"

L'Atalanta non fa il prezzo per Ademola Lookman, un giocatore che non sembra voler vendere all'Inter. Le parole di Luca Percassi, ad bergamasco, sono state chiare: sì alla cessione solo per un top club europeo e per una società estera, era stata questa la promessa fatta al giocatore. Il nigeriano ha deciso di rompere completamente nella Dea, dando il via a un braccio di ferro che complicherà ulteriormente le cose.

Secondo quanto riporta Tuttosport, mentre a Milano si riflette sul rilancio, a Bergamo si cercano strade alternative a quell'Inter che aspetta segnali dalla Dea e dal giocatore: sarebbero stati aperti dei canali interessanti con Arsenal, Atletico Madrid e Napoli. L'Atalanta cerca di costruirsi un piano-B ai nerazzurri, forse anche per spingere il duo Marotta-Ausilio a offrire 50mln complessivi...