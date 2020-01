L'editoriale del CdM: "Prezzi alti, ADL segue logiche di mercato. Muti al San Carlo costava 1200 euro..."

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava parla così dei prezzi alti per i biglietti contro il Barcellona: "Per l’azienda Napoli l’evento Napoli-Barcellona è considerato uno spettacolo di lusso. E partendo dal presupposto che il tifoso è un cliente, il prezzo così alto del biglietto ne è la diretta conseguenza. Per la prima di Riccardo Muti al San Carlo, l’anno scorso, il biglietto costava 1.200 euro; a giugno in piazza del Plebiscito si esibirà Paul McCartney, si parte da 250 euro per i posti più vicini al palco. Il calcio è passione, sentimento e affezione, dovrebbe essere trattato da una prospettiva diversa? Per il tifoso sì, ma il Napoli risponde a logiche di mercato".

La giornalista prosegue: "Il frequentatore del San Paolo, soprattutto quello più assiduo, chiede un premio per la fidelizzazione. Giusta la polemica contro la politica del caro-prezzi, tuttavia chi va spesso allo stadio sa che di promozioni durante l’anno ce ne sono diverse, per abbonati e non. Napoli-Perugia, Napoli-Lazio (Coppa Italia) o Napoli-Fiorentina sono state partite «scontate»: due euro la curva per chi acquistava il biglietto doppio di campionato e coppa".