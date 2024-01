L'editoriale di Corbo: "ADL travolto dai fischi più di quanto si sia sentito in tv"

Nel suo editoriale su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive, parlando del presidente De Laurentiis

Nel suo editoriale su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive, parlando del presidente De Laurentiis: "Se confessa di essere l’unico colpevole della crisi che colpisce la squadra delle meraviglie, vanitoso e orgoglioso com’è, si può pensare solo ad altro. Lo avranno ispirato due retropensieri. Primo: dire qualcosa di forte e inatteso che fermi lo sciame di fischi e insulti dopo il pareggio irrisorio con il Monza. De Laurentiis ne usciva travolto, più di quanto si sia sentito e visto in tv per i filtri della regia.

Secondo: fare qualcosa che consenta di giocare per l’altra metà del campionato a Fuorigrotta con 22.237 abbonati, da venerdì ostili. Lo scudetto li ha aumentati dell’86%. Il Napoli era solo 14esimo nell’anno dello scudetto in serie A con 5mila abbonati. Un boom da gestire. Non basta il Patto del Britannique con una parte degli ultras".