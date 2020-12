L'editoriale di Corbo: "Per colpa di Insigne o Massa ha vinto la squadra peggiore"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo analizza così la partita di San Siro: "Il risultato si fonda su un equivoco. Che cosa ha detto di grave Insigne? Ma ha sentito bene l’arbitro? Chi dei due, lui o Insigne, ha firmato la più iniqua delle sconfitte del Napoli? I dubbi sono risolti da Gattuso che a fine partita difende Insigne rivelando la frase di Insigne. Rimane quindi il dubbio. Cattiva educazione del giocatore e eccessiva severità di un arbitro troppo fiscale? Il dubbio permane. E pesa sul campionato. Perché ieri, per colpa di Insigne o di Massa o di tutt'e due, ha vinto la squadra peggiore in campo".