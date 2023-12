L'editoriale Cds: "ADL non ha trattenuto Giuntoli, non l'ha sostituito e sul mercato è stato assente"

Il giornalista Mimmo Carratelli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport scrive

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Mimmo Carratelli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport scrive: "Giuntoli non è stato mai trattenuto da De Laurentiis. Ma è vero che Giuntoli, dopo sette anni nel Napoli, considerava conclusa la sua opera nel club azzurro e non resisteva più al fascinoso richiamo della Juve. Scontato che Giuntoli mollasse (oltre a Spalletti), De Laurentiis non ha provveduto alle adeguate sostituzioni dei quadri tecnici.

Non ha cercato collaboratori di sicura esperienza e valore. Non solo, ma anche sul calciomercato è rimasto assente, troppo solo per governarlo, rinunciando a rafforzare la squadra campione d’Italia come andava fatto, non solo per la partenza di Kim. Il Napoli avrebbe bisogno di rincalzi adeguati per alcuni giocatori fondamentali, da Lobotka ad Anguissa, e difensori all’altezza dello scudetto appena conquistato".