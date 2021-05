L'Equipe polemizza sugli azzurri vaccinati: "Una vera eccezione in Europa"

A poco più di un mese dal calcio d'inizio dell'Europeo, in programma dall'11 giugno all'11 luglio, la notizia che catalizza il calcio internazionale è l'allargamento delle rose delle nazionali a 26 giocatori, una decisione ufficializzata dalla UEFA nella giornata di ieri. L'edizione odierna de L'Equipe, però, pone l'attenzione su un altro aspetto: la vaccinazione dei giocatori dell'Italia in vista del torneo.

Lunedì - ricorda il quotidiano francese - gli Azzurri hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino Pfizer, in attesa delle vaccinazioni di staff e dirigenti, ma questa ad oggi risulta una vera e propria eccezione in Europa - si legge -, dove i calciatori non sono considerati ancora una priorità.