L'estate della serenità, Gazzetta ammette: "Conte è rimasto e sono arrivati pezzi grossi..."

vedi letture

Un anno fa il Napoli era avvolto in un’incertezza che neppure l’arrivo di Antonio Conte aveva incrinato e ci si chiedeva quanto sarebbe durato il nuovo tecnico, famoso per le sue richieste di mercato, ricorda quest'oggi la Gazzetta dello Sport facendo il paragone tra la scorsa estate, in cui nessuno si azzardava a pronosticare lo scudetto, e quella attuale, appena un anno dopo, col Napoli campione d’Italia e candidato forte al prossimo titolo. Conte è rimasto e sono arrivati due pezzi grossi, De Bruyne e Lang, più Lucca, un centravanti giovane con margini di crescita, e Beukema per la difesa.

Non solo, scrive il quotidiano sportivo: "Qualcun altro verrà preso. L’estate sta filando via serena, tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Conte carica di lavoro i suoi giocatori, li trascina oltre la soglia della fatica, li abitua a velocità e volumi che spaventano tanti giocatori d’Europa, Premier League inclusa. Squadra che vince si cambia, è questo il motto del Napoli dell’ultimo biennio. Non ci sono più né Osimhen né Kvaratskhelia, i totem dello scudetto di Spalletti, nel 2023. Le loro cessioni hanno generato cassa e permesso altri investimenti. Il cambiamento come motore di progresso".