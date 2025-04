L'incredibile statistica del Napoli da quando è finito il mercato

"Se non fosse arrivata una frenata fisiologica e condizionata in maniera decisiva da un mercato invernale che ha visto partire Kvara, oltre a indebolire tremendamente e a ridurre sensibilmente un organico già molto meno profondo di quello dell’Inter, probabilmente la storia e la classifica sarebbero state diverse".

A scriverlo è il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola che analizza il momento che sta vivendo in stagione il Napoli spiegando come, sarà un caso o forse no, da fine mercato a oggi il Napoli abbia sensibilmente rallentato: "Dal 2 febbraio a lunedì 7 aprile, il Napoli ha vinto soltanto due partite su nove, a dispetto delle precedenti diciassette. E poi ha messo insieme anche una sconfitta e sei pareggi". Per tutti questi motivi la squadra di Conte ha perso la vetta della classifica ma è comunque ancora a 3 punti dall'Inter e dunque in piena corsa per la vittoria del titolo.