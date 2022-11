L'Italia torna al Maradona: se salta sfida con Inghilterra, pronte altre partite nel 2023

Il prossimo appuntamento per la Nazionale è a marzo, con le qualificazioni agli Europei. Il 23 marzo ci sarà la sfida contro l’Inghilterra

Il prossimo appuntamento per la Nazionale è a marzo, con le qualificazioni agli Europei. Il 23 marzo ci sarà la sfida contro l’Inghilterra e la Nazionale potrebbe tornare a Napoli dopo dieci anni (l’ultima volta risale al 15 ottobre 2013, Italia-Armenia 2-2). La Figc ha chiesto all’amministrazione comunale la disponibilità del Maradona. S’attende la decisione ufficiale ma la sensazione è che nel 2023 l’Italia tornerà a Napoli, se non per la partita contro l’Inghilterra ma per gli impegni previsti tra settembre e novembre 2023. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.