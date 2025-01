La chiave del match: Conte vorrà pazienza sul palleggio esasperato della Juventus

Il Napoli è pronto a ricevere la Juventus con l'obiettivo di conservare la vetta e centrare la settima vittoria di fila. La squadra di Thiago Motta è imbattuta dopo ventuno giornate e - scrive il Corriere del Mezzogiorno - dimostra di essere in crescita. Le ultime partite contro l’Atalanta e il Milan hanno messo in mostra le potenzialità dei bianconeri soprattutto quando ci sono gli spazi per andare in transizione con uomini di gamba come Mbangula, Yildiz e Conceicao.

La squadra di Conte per struttura sa essere corta, compatta alternando la pressione alta e il blocco basso, è ordinata in campo, infatti ha la miglior difesa del campionato con soli quattordici gol subiti. Conte chiede ai suoi ragazzi una gara completa, con attenzione in fase di non possesso, pazienza nell’accettare l’esasperata attitudine al palleggio della Juventus e allo stesso tempo dovrà avere la rapidità di pensiero e d’esecuzione per far male.