La classifica del 2022: Napoli tiene il passo, crollo Inter

Otto giornate al termine, un intero campionato ancora da giocare. Si analizza la corsa scudetto con 24 punti ancora da assegnare sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il Napoli vuole tenere alta la tensione nella prospettiva scudetto, costringendo Milan e Inter a sperare che gli azzurri possano rallentare come non hanno fatto in questo 2022: Juventus prima a quota 25 in 11 partite, Napoli e Milan secondi con 24 punti, l'Inter addirittura decima con 3 vittorie 5 pareggi, due sconfitte e una gara in meno.

Da questo momento in poi ogni punto peserà il doppio e il prossimo turno, quello che andrà in scena dopo la sosta, potrebbe vedere il Milan avvantaggiato perché Juve e Inter se la vedranno tra di loro, mentre il Napoli dovrà sfidare al Gewiss Stadium un'Atalanta sempre insidiosa, anche se in campionato ha vinto solo una partita delle ultime 8 giocate".