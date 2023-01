La differenza è anche nei big: Dybala deludente comprimario, Osimhen valore aggiunto

In Napoli-Roma la differenza è stata fatta anche dall'apporto dei calciatori più attesi: Victor Osimhen e Paulo Dybala. Con due prestazioni agli antipodi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Napoli-Roma la differenza è stata fatta anche dall'apporto dei calciatori più attesi: Victor Osimhen e Paulo Dybala. Con due prestazioni agli antipodi, sottolinea Tuttosport: "Il Napoli è venuto a capo di una gara complicata che la Roma ha reso appiccicosa, come da copione, ma durante la quale non ha potuto far conto del contributo dei propri assi, primo fra tutti quel Dybala grande atteso nella notte del “Maradona” e invece deludente comprimario: mai un guizzo, mai un'invenzione. Osimhen, invece, ha ribadito di rappresentare il valore aggiunto, regalando al pubblico un gol pazzesco, leggiadro e potente insieme".