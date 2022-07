La missione di Giuntoli: dare a Spalletti una punta simile a Osimhen. Il nome è chiaro

Dietro alla trattativa per Giovanni Simeone c'è anche un aspetto di carattere tattico. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dietro alla trattativa del Napoli per Giovanni Simeone c'è anche un aspetto di carattere tattico. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Osimhen è stato scelto come leader tecnico, come stella polare del nuovo progetto, e quindi servirà prendere un attaccante in grado non solo di integrarsi con lui, ma anche di prendere il suo posto in caso di necessità. Giovanni Simeone, da questo punto di vista, potrebbe essere una soluzione ideale: l’argentino del Verona ha un fisico compatto ma anche esplosivo, ama aprire ed esplorare tutto il campo offensivo, cerca sempre la profondità ma sa anche dialogare nello stretto coi compagni.

Con Simeone nello slot di Petagna, il Napoli perderebbe qualcosa dal punto di vista puramente atletico, ma guadagnerebbe in aggressività, velocità, capacità di attaccare gli spazi e la porta avversaria. Ovvero, le caratteristiche che sono mancate alla squadra di Spalletti in tutte le partite giocate senza Osimhen, con Petagna o Mertens al posto del nigeriano".