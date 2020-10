La mossa di Gattuso per imbrigliare David Silva: Fabian ne ha fatto le spese

La mossa vincente che ha permesso a Rino Gattuso, David Ospina e il Napoli di uscire con un clean sheet dall'Anoeta è stata quella dell'esclusione di Fabian Ruiz e dell'inserimento di un centrocampista in più, diversi dallo spagnolo come Stanislav Lobotka, Diego Demme e Tiemoué Bakayoko. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso esclude anche Fabian, teme le imbucate centrali per David Silva e imbottisce la mediana per fare densità con Lobotka in pressing su Guevara e Demme e Bakayoko a fare schermo davanti alla difesa. La Real Sociedad in alcuni frangenti conquista la supremazia territoriale del campo, mette in mostra qualità nel palleggio ma è quasi mai pericolosa".