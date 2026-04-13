Lukaku, il rientro a Napoli slitta ancora: ecco quando tornerà

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“Romelu resterà in Belgio un’altra settimana, ora l’idea è che tornerà a Napoli all’inizio della prossima, intorno al 20, dopo la Lazio"

Slitta ancora il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti belga non rientrerà a breve a Castel Volturno, con tempi che si allungano rispetto alle previsioni iniziali.

Il suo ritorno era atteso in settimana, ma la tabella è stata nuovamente rivista: “Romelu resterà in Belgio un’altra settimana, ora l’idea è che tornerà a Napoli all’inizio della prossima, intorno al 20, dopo la Lazio”. Nel frattempo, Lukaku continuerà il proprio percorso di recupero ad Anversa, lontano dal gruppo.

Una situazione che inevitabilmente alimenta attesa e interrogativi, anche perché sullo sfondo resta il confronto con Antonio Conte e con la società. “Continuerà a curarsi ad Anversa in attesa di rientrare e di confrontarsi con il club e Conte”, si legge ancora.