La probabile della Gazzetta - Sorpresa a sinistra, torna Demme in mediana

Sorpresa Ghoulam e ritorno di Meret e Demme. Queste le indicazioni più interessanti nella formazione del Napoli per la sfida al Torino proposte dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricorda gli infortunati (mancheranno Osimhen, Mertens, Koulibaly e Lozano) e sottolinea le scelte praticamente obbligate in attacco per Gattuso.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.