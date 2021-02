La probabile di Tuttosport: "Insigne stringe i denti, c'è Loboka in mezzo"

Che Napoli vedremo contro il Granada?. L'edizione odierna di Tuttosport prova a ricostruire la formazione che Rino Gattuso manderà in campo nel match d'andata dei sedicesimi di Europa League: "Giocherà domani sera Insigne? Il capitano è apparso spossato, però terrà duro per trascinare il Napoli in un momento così critico. Domani dovrebbe esserci, con Politano sull’altra corsia, oppure potrebbe inizialmente lasciare il posto ad Elmas.

In difesa scelte forzate: Meret tra i pali, con Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e Rrahmani e Maksimovic al centro. A centrocampo invece dovrebbero giocare Lobotka e Bakayoko, salvo ulteriori colpi di scena