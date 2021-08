La probabile formazione del Cds: Spalletti conferma Manolas e Fabian titolari

Luciano Spalletti dovrebbe far valere le gerarchie per l'esordio di questa sera col Venezia, secondo il grafico formazioni proposto dal Corriere dello Sport. Dal primo minuto infatti dovrebbero esserci Manolas, in vantaggio dunque su Rrahmani, ed anche Fabian Ruiz, favorito su Elmas. Per il resto pochi dubbi con Meret tra i pali e Lobotka e Zielinski a completare il terzetto di centrocampo.