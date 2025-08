La probabile formazione per l'amichevole col Brest: tanta qualità in mediana, 6 gli assenti

A Castel di Sangro è tutto pronto per il primo vero banco di prova del Napoli di Antonio Conte. Alle ore 19, al Patini, gli azzurri sfideranno il Brest, in una riedizione dell'amichevole estiva giocata esattamente un anno fa. Il 31 luglio 2024, infatti, il Napoli si impose per 1-0 proprio contro i francesi, grazie a un gol di Raspadori, in una gara in cui Conte sperimentava il suo classico 3-4-2-1. Oggi, però, la musica cambierà. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico salentino opterà per un 4-3-3 più offensivo, schierando un centrocampo di grande qualità e fantasia. Spiccano i nomi di De Bruyne e Jack, che agiranno rispettivamente da mezzala destra e mezzala sinistra. Una coppia che promette scintille e tanta qualità in fase di costruzione e rifinitura.

In attacco, il tridente sarà composto da Neres e Lang, con Lucca e Lukaku destinati ad alternarsi nel ruolo di punta centrale. Purtroppo, però, non tutti saranno a disposizione per questo primo test al Patini. Salteranno l'amichevole gli infortunati Buongiorno, Gilmour, Meret, McTominay, Olivera e Vergara. Nonostante le assenze, la partita contro il Brest sarà un'occasione fondamentale per Conte per testare i meccanismi del nuovo modulo e iniziare a dare una forma concreta al suo Napoli.