La Serie A torna in chiaro sulla Rai? La clamorosa indiscrezione

Novità clamorosa per il campionato italiano? Rai e Mediaset studiano la discesa in campo per la Serie A

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Novità clamorosa per il campionato italiano? Rai e Mediaset studiano la discesa in campo per la Serie A. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, le due emittenti potrebbero aderire al prossimo bando per il triennio 2024-2027 qualora la Lega Serie A decidesse di aprire alla trasmissione di partite in chiaro. Fra gli addetti ai lavori si vocifera che l’idea di riportare il campionato italiano sulla tv pubblica non dispiacerebbe al governo Meloni, anche dal punto di vista simbolico.