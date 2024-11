La squadra che corre di più in Serie A è il Napoli: media impressionante

Napoli di corsa: macina chilometri, fa la maratona e la marcia, sprinta. Il Corriere dello Sport oggi in edicola evidenzia un dato relativo alla squadra di Antonio Conte: "Ritmo e intensità. Napoli infaticabile, instancabile. Sudore, fatica e (poche) lacrime. La squadra che vanta il valore più elevato in Serie A per distanza media corsa? Il Napoli: 65,950 chilometri.

Ed è ancora il Napoli, la squadra con l’indice più alto di distanza media percorsa: 111,729 km. In entrambe le classifiche, tra le prime quattro, ci sono Empoli, Como e Monza. Gli azzurri, invece, sono sedicesimi per distanza media camminata (37,191 chilometri). Come dire: i ragazzi di Conte hanno sempre molta fretta".